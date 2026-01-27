Coco Torino, ufficiale il rinnovo di contratto: annuncio e dettagli – FOTO

Coco Torino, il difensore rinnova con il club granata, ecco l’annuncio e tutti i dettagli sulla firma del nuovo contratto

Una notizia per certi versi inaspettata, che arriva direttamente dallo Stadio Filadelfia (in questi giorni sede del ritiro del Torino). Come reso noto dalla società sui propri portali ufficiali il contratto del difensore granata Saul Coco è stato rinnovato fino al 30 giugno del 2029. Una firma che dimostra – ancora una volta – la fiducia nutrita dal Toro nei confronti del classe ‘99, per il quale in estate erano state rifiutate alcune importanti offerte di calciomercato arrivate dall’estero. Sempre sui canali del club di Via Viotti si attende ora un’altra ufficialità: quella di João Pedro de Sousa Rodrigue, detto Tchoca. Vale a dire il difensore brasiliano in arrivo dal Corinthians in prestito con diritto (che può diventare obbligo a base a certe condizioni) atterrato questa mattina a Milano e che proprio in questi istanti sta svolgendo le visite mediche di rito. In attesa di questo secondo annuncio ecco la nota con tutti i dettagli relativi al rinnovo contrattuale di Coco. Segue il messaggio via social.

COCO TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029. Coco è nato il 9 febbraio 1999 ad Arrecife, in Spagna. Ha mosso i primi passi nel calcio nei vivai di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell’agosto del 2018 è approdato in prestito all’Horta, per poi fare ritorno al Las Palmas, con cui ha debuttato in Seconda Divisione nel marzo 2021. Nel campionato 2022-23, con 36 presenze e una rete all’attivo, ha avuto un ruolo importante nel raggiungimento del secondo posto, risultato che ha permesso al club delle Canarie di conquistare la promozione nella Liga. L’anno seguente, terminato con la permanenza nella massima serie, ha totalizzato 30 presenze in campionato, una in Coppa del Re e un gol su calcio di punizione, premiato come gol del mese in Liga. Al Toro dal luglio 2024, con i granata ha totalizzato 56 presenze e segnato 3 gol tra campionato e Coppa Italia».

