Mercato Torino, che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli: il motivo

25 minuti ago

Ngonge Torino Fiorentina

Mercato Torino, che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli: il motivo e cosa sta succedendo

Il futuro di Cyril Ngonge potrebbe tingersi dei colori della Liga spagnola. Dopo essere stato oggetto del desiderio di diverse squadre italiane nelle fasi iniziali di questa sessione di mercato, l’attaccante esterno belga è finito prepotentemente nel mirino dell’Espanyol. Secondo quanto rivelato dall’esperto Gianluca Di Marzio, il club di Barcellona ha deciso di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso classe 2000, apprezzato per la sua capacità di saltare l’uomo e per il mancino velenoso.

L’operazione, tuttavia, si presenta come un delicato rompicapo burocratico che richiede un’intesa totale tra tre parti. Attualmente, infatti, l’ex giocatore del Verona milita in prestito tra le fila del Torino, dove sta cercando di trovare continuità, ma il suo cartellino resta di proprietà esclusiva del Napoli. Per concretizzare il trasferimento, i Pericos (i “Pappagallini”, storico soprannome dell’Espanyol) dovranno quindi trovare la quadratura del cerchio: ottenere il via libera dai Partenopei per la cessione e convincere contemporaneamente i Granata a interrompere anticipatamente l’accordo temporaneo. I contatti sono già in corso per sbrogliare la matassa.

