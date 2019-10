Torino, la doppia partita di Belotti stasera contro la Lazio

Torino, la doppia partita di Belotti contro la Lazio: in campo per risollevare i granata e per conquistare l’azzurro

Una partita estremamente delicata, quella che il Torino vivrà questa sera contro la Lazio. Una doppia partita, a dire il vero, per Andrea Belotti. Perché il Gallo – da buon capitano – sarà il primo elemento deputato a cercare di risollevare le sorti dei granata dopo le recenti prove incolori e, soprattutto, la contestazione dei tifosi.

Ma non soltanto. Perché c’è anche l’azzurro nel futuro di Belotti, soprattutto in questa stagione che porterà agli Europei. E, allora, una tinta tira l’altra. Nel senso che le ambizioni per una maglia da titolare in azzurro passano inevitabilmente dalle prestazioni in granata. Anche e soprattutto da quella di questa sera all’Olimpico. In un confronto diretto con l’amico – e, in questo caso, rivale – Ciro Immobile. Il principale pericolo per la difesa del Toro, l’insidia numero uno anche per Belotti nella rincorsa al numero 9 da indossare agli ordini del ct Mancini la prossima estate.