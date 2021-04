Torino, l’agente di Rodriguez contro Nicola: «È inesperto, non capisce le sue qualità»

L’agente di Ricardo Rodriguez ha puntato il dito contro Davide Nicola per il poco utilizzo del suo assistito

Haron Masoodi, agente di Ricardo Rodriguez, ha parlato al portale svizzero 442.com in merito al poco utilizzo del suo assistito al Torino puntando il dito contro Davide Nicola.

«Non riusciamo a trovare una ragione chiara per cui Ricardo non viene utilizzato regolarmente. La poca esperienza di Nicola non gli fa apprezzare il suo stile di gioco e non capisce come mettere in pratica le sue qualità. Ci aspettavamo qualcosa di diverso, questo è chiaro. A tempo debito parleremo col club per concordare una prospettiva comune e praticabile».