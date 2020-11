Allo stadio “Grande Torino”, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Lazio si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Lazio 0-1 MOVIOLA

14′ GOL DELLA LAZIO – Muriqi raccoglie un lancio lungo e scarica la palla verso il centro con Patric che quasi di controbalzo ripropone al centro proprio su Pereira che lasciato solo dalla difesa colpisce e batte Sirigu

10′ Calcio di punizione di Verdi – Ci prova l’ex Bologna da calcio di punizione dai 30 metri ma la palla non si abbassa in tempo e non inquadra lo specchio della porta

8′ Calcio d’angolo per il Toro – Verdi scodella dentro dalla bandierina, un paio di rimpalli e la difesa della Lazio allontana la minaccia

2′ Tiro di Meite – Ci prova il centrocampista del Torino da fuori area, palla che termina di poco a lato alla desta di Reina

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Torino Lazio 0-1: risultato e tabellino

RETE: 14′ Pereira

TORINO (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Nkoulou, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Linetty, Gojak, Bonazzoli, Edera. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-2-) – Reina; Ramos, Hoedt, Acerbi; Patric, Sergej, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. A disposizione: Strakosha, Alia, Franco, Armini, Ndrecka, Novella, Cataldi, Leiva, Marusic, Caicedo, Moro, Immobile. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Chiffi