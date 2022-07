Torino, l’ira di Juric: «Cosa devo fare, dimettermi?»

Torino, Ivan Juric non è soddisfatto del mercato, bloccato dalla cessione di Bremer e si sfoga con Vagnati

Ivan Juric è furibondo per il mercato del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore dei granata si è sfogato duramente con il direttore tecnico, Vagnati. Il mercato del Toro è in questo momento bloccato dalla situazione di Bremer: solo venduto il difensore si penserà a comprare, cosa che non piace al tecnico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, durante lo sfogo Juric avrebbe detto: «Cosa devo fare? Andarmene, dare le dimissioni? A questo devo arrivare?».