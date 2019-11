Torino, Mazzarri carica Verdi: è lui l’osservato speciale al Filadelfia

Torino, Mazzarri approfitta della sosta per caricare Verdi: l’ex Napoli è l’osservato speciale durante gli allenamenti al Filadelfia

Due settimane a ranghi decisamente ridotti. Una bella scocciatura per Walter Mazzarri, dato che il suo Toro giusto prima della pausa era tornato a correre e, adesso, gli impegni delle Nazionali ne hanno smorzato lo slancio. Ma anche un’opportunità, tra le mura del Filadelfia, per lavorare con la solita attenzione ed insolita calma su chi è rimasto a faticare sotto la Mole.

Nel gruppo agli ordini dello staff tecnico in questi giorni – snellito dalle convocazioni e dagli infortuni – spicca allora il volto di Simone Verdi. L’acquisto più caro dell’era Cairo, ma al contempo un elemento che non ha ancora reso secondo aspettative in granata. Per questo motivo Mazzarri sta lavorando incessantemente su di lui: a livello tattico, sfruttando il tempo a disposizione in queste due settimane, ma anche sotto il profilo mentale. Per sbloccarne la testa ed i piedi, che in fondo sono più connessi di quanto si possa superficialmente pensare. E ricevere anche da lui la spinta necessaria per tornare a scalare la classifica.