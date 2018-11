Torino, Mazzarri: «Partita difficile, ma non culliamoci. Belotti può può ancora migliorare»

Vince il Torino guidato da Frustalupi. Mazzarri, con un turno di squalifica, analizza il match e parla di Belotti e del suo vice-allenatore.

Prosegue la marcia del Torino che mette le mani sul sesto risultato utile consecutivo e centra la terza vittoria stagionale. Imbattuti fuoricasa, i granata asfaltano 1-4 la Sampdoria allo Stadio Marassi e salgono al settimo posto in classifica.

Sorride Nicolò Frustalupi che oggi sostituito ha guidato il Torino sostituendo lo squalificato Mazzarri, sanzionato con un turno di squalificato per proteste nella partita contro la Fiorentina. Al termine del match, Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando la partita:«Siamo venuti su un campo difficile, abbiamo vinto, ma non bisogna cullarsi su questa vittoria. Dobbiamo limare gli errori e lavorare sulla prestazione. Oggi siamo stati bravi a concretizzare, a differenza delle due partite precedenti. Stiamo bene anche fisicamente, infatti la squadra corre meno delle altre squadra risparmiando così l’energia, ma lo fa bene ed è compatta.»

L’allenatore del Torino spende parole anche per Andrea Belotti che è ritornato al gol con una doppietta: «Tutti gli attaccanti possono avere il loro momento no. Quando la squadra gioca bene e gli arrivano tanti palloni ha più occasioni. Se ci chiudono gli esterni andiamo in verticale. Belotti può ancora migliorare, un po’ come è migliorato Cavani. Belotti ha una volontà e un’umiltà incredibile.»

Mazzarri conclude parlando del suo rapporto con Frustalupi:«Ho incontranto Nicolò alla Pistoiese. E’ molto pignolo e molto preparato, può diventare un grande allenatore. Mi è piaciuto subito»