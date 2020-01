Torino, Mazzarri può sorridere: Iago Falque torna in gruppo

Torino, Mazzarri può sorridere. Iago Falque si è allenamento regolarmente col resto dei compagni. Con lui anche Edera

Dopo mesi piuttosto complicati, sembra adesso essere passato il peggio per Iago Falque. Il giocatore del Torino non ha mai avuto continuità dopo il primo infortunio in estate rimediato nei preliminari di Europa League.

Adesso, per il calciatore, può iniziare una seconda parte di stagione. Come comunica la società granata in un comunicato ufficiale, nell’allenamento odierno l’ex Roma si è allenato regolarmente in gruppo. Con lui anche Edera.