Torino, Mazzarri risponde ai tifosi: «Ho la coscienza pulita»

Torino, Mazzarri risponde ai tifosi a margine dell’allenamento a porte aperte: «Ho la coscienza pulita, ci metto sempre la faccia»

(dall’inviato al Filadelfia di Torino) – Alta tensione in casa Torino. Un clima che non ha stemperato neanche l’allenamento a porte aperte andato in scena questo pomeriggio al Filadelfia davanti a circa 300 tifosi granata. Anzi.

Proprio a margine della seduta, infatti, dagli spalti sono piovuti alcuni insulti all’indirizzo di Zaza e Mazzarri. Con il tecnico che si è avvicinato alle recinzioni e – prima che intervenisse Moretti a placare gli animi – ha replicato a muso duro: «Io ci metto sempre la faccia, ho la coscienza pulita», la risposta a chi gli imputava le colpe del momento negativo della squadra.