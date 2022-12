Torino, Miranchuk ha convinto: l’idea granata per il riscatto

Il Torino è convinto da Miranchuk e viceversa, i granata starebbero pensando al riscatto dall’Atalanta del russo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vagnati potrebbe lavorare al trasferimento del trequartista a titolo definitivo. In estate Miranchuk è arrivato in granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Una cifra che al momento i granata pagherebbero alla Dea.