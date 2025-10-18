Torino Napoli: De Laurentiis seguirà la partita insieme a… Donald Trump. ADL impegnato negli USA in un contesto di alta rappresentanza istituzionale

È arrivato finalmente il giorno partita. Dopo la lunga pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna protagonista. Oggi, alle 18.00, i riflettori si accenderanno sullo Stadio Olimpico Grande Torino per l’anticipo che vedrà il Napoli capolista affrontare i granata. Gli azzurri tornano in campo con un obiettivo chiaro e dichiarato: conquistare i tre punti per continuare a mantenere la vetta della classifica e dare un segnale forte al campionato.

Gli uomini di Antonio Conte sono arrivati ieri nel pomeriggio nel capoluogo piemontese, pronti ad affrontare una trasferta sempre insidiosa. Alla guida della spedizione, però, non c’è il presidente Aurelio De Laurentiis, che risulta assente per la trasferta di queste ore e non siederà in tribuna per sostenere la squadra.

La sua assenza non è dovuta a un disimpegno, ma a un importante appuntamento internazionale. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, piuttosto, il presidente della SSC Napoli assisterà alla sfida direttamente dagli Stati Uniti. Un tifo a distanza, che questa volta non arriverà dalla sua abituale casa di Los Angeles, ma da Washington.

Nella capitale statunitense, De Laurentiis è atteso per un evento di grande prestigio: uno speciale appuntamento con premiazione per i 50 anni del NIAF (National Italian American Foundation). Si tratta del gala più importante per la comunità italo-americana, che celebra mezzo secolo di attività. A testimonianza del calibro dell’evento, la lista degli ospiti è di primissimo piano: alla cerimonia, infatti, ci saranno – tra gli altri- anche Donald Trump e Giorgia Meloni. Mentre la squadra cercherà la vittoria sul campo, il presidente seguirà i suoi uomini da lontano, impegnato in un contesto di alta rappresentanza istituzionale.