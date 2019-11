Torino, obiettivo per il 2020: ritrovare il vero Iago Falque

Torino, il club granata ha un buon proposito per il 2020: ritrovare il vero Iago Falque, alle prese con l’ennesimo infortunio

Natale si avvicina e, con esso, il tempo per elencare i buoni propositi in vista dell’anno nuovo. Uno in particolare, in casa Toro, fa rima con Iago Falque. Il furetto iberico scomparso di nuovo dai radar granata eppure così strategico con il suo carico di qualità tecnica. Quella che troppe volte, in attesa del vero Verdi, manca a questa squadra sulla trequarti.

Ma Iago si è fermato per un problema muscolare alla vigilia del derby con la Juventus – quarto stop in meno di un anno – e attualmente si trova nella sua Vigo, dove ha svolto gli accertamenti del caso e dove intraprenderà le prime terapie in attesa di tornare in Italia la prossima settimana. «Si tratta di un’annata partita male per lui – ha allargato oggi le braccia in conferenza stampa Mazzarri -. Ha avuto un problema muscolare nel momento in cui cominciava a stare di nuovo bene e sembra un infortunio non proprio leggero». Il numero 10 spagnolo resterà ai box per oltre un mese: potrebbe rientrare giusto prima della sosta, ma sarà il 2020 – a questo punto – il suo grande orizzonte. Per tornare un perno imprescindibile dell’attacco granata.