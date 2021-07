Torino, si ferma Ola Aina: affaticamento all’adduttore. Lukic in gruppo

Torino, le ultime dall’allenamento odierno a Santa Caterina: rientra in gruppo Sasa Lukic mentre si ferma Ola Aina. Il report

«Doppio allenamento per il Torino a Santa Cristina. Seduta mattutina suddivisa tra lavoro in palestra ed esercitazioni tattiche sul campo. Nel pomeriggio i granata hanno invece svolto un programma tecnico, concludendo la sessione con una partita a tempo ridotto. Lukic è rientrato in gruppo. Aina, prudenzialmente, ha lasciato anzitempo il campo nella seduta mattutina per un affaticamento all’adduttore destro. Per Lyanco lavoro personalizzato».