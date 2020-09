Torino, Ola Aina va al Fulham. I dettagli e le cifre

Il Torino ha trovato l’intesa definitiva con il Fulham per il trasferimento di Ola Aina: visite mediche per l’esterno

Il Torino ha raggiunto un accordo con il Fulham per la cessione di Ola Aina in prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto (12,5 milioni) con una percentuale del 10% in caso di futura rivendita. L’esterno classe ’96 era ritenuto ai margini del progetto tecnico di Marco Giampaolo.

Come riportato da Sky Sport, Aina sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il club inglese.