Torino, Paleari ha firmato: dettagli e clausola nel contratto - FOTO

Alberto Paleari è il nuovo portiere del Torino, ecco i dettagli e la clausola nel contratto dell’estremo difensore granata

Alberto Paleari è ufficialmente all’ombra della Mole. Come raccolto stamane da CalcioNews24 la nuova retroguardia del club granata ha effettuato intorno alle ore 10 odierne, le visite mediche presso l’Istituto Medicina dello Sport di Torino. Subito dopo è invece seguita la ‘canonica’ firma del contratto, che legherà l’ormai ex portiere del Benevento alla scuderia sabauda sino al 30 giugno 2026, con relativa clausola per il prolungamento di un’ulteriore stagione.

Il trentunenne di Giussano raggiungerà al più presto i propri compagni in ritiro a Pinzolo. Possibile una sua partenza verso la località che trova ubicazione ai piedi delle Dolomiti (provincia di Trento) già nel primo pomeriggio. Di seguito il comunicato ufficiale – con relativa foto – diramato per l’occasione dal Torino sul proprio portale ufficiale e social.

COMUNICATO PALEARI AL TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Benevento Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

Paleari è nato a Giussano il 29 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, ha militato anche per tre anni nel settore giovanile del Milan. Dopo aver vestito tra le altre le maglie di Mantova, Virtus Verona e Giana Erminio, nel 2016 si è trasferito al Cittadella dove in quattro stagioni ha disputato 102 partite. Acquistato dal Genoa, il 30 novembre 2020 ha fatto il suo esordio in Serie A nel match disputato contro il Parma. Al Benevento dal luglio 2021, con la squadra giallorossa ha collezionato 114 gare.

Laureato in Scienze Motorie, con la maglia azzurra ha vinto le Universiadi 2015, che si sono disputate a Gwangju, in Corea del Sud.

Tutto il Torino Football Club accoglie Alberto Paleari con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»

