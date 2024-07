Alberto Paleari è il nuovo portiere del Torino, visite mediche completate, ecco le cifre, i dettagli e cosa succede nelle prossime ore

Il Torino ha un nuovo secondo portiere: si chiama Alberto Paleari e arriva dal Benevento. Si è trattata di un’operazione lampo – come spesso ci ha abituato il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati – quella che ha portato la retroguardia all’ombra della Mole. Un colpo last minute, che copre però un importante slot nella rosa a disposizione del neo tecnico dei piemontesi Paolo Vanoli.

Già, perché come anticipato quello di ‘secondo portiere’ rappresentava (fino alla giornata di ieri) una lacuna nell’arsenale a disposizione dei sabaudi. Un posto vacante lasciato libero dall’addio di Luca Gemello: svincolato di comune accordo con la società al termine dello scorso campionato. A dire il vero però, quello di Paleari non è stato il primo – in ordine di tempo – dei profili accuratamente testati da Vagnati e staff. Una settimana fa difatti, il Torino fu vicinissimo a Devis Vasquez del Milan, prima che l’operazione con i rossoneri non andasse a buon fine.

Ed è così che nella tarda serata di ieri Toro e Benevento hanno limato gli ultimi dettagli per il trasferimento, dopo il precendente accordo tra i granata e l’agente del calciatore. Paleari, è quindi arrivato stamane di prima mattina al centro medicina dello sport di Torino per sottoporsi alle canoniche visite mediche. Nelle prossime ore seguirà dunque la classifica firma sul contratto con tanto di foto e comunicati ufficiali.

Il classe 92’ (32 candeline da spegnere per lui ad agosto) siglerà un contratto biennale che lo legherà al Torino come ‘vice-Milinkovic Savic’ sino al 30 giugno 2026. Ancora sconosciute le cifre del contratto invece. Ma attenzione, perché la già impegnativa giornata di Paleari potrebbe non essere finita qui. Non si esclude che l’estremo difensore possa raggiungere già in giornata i nuovi compagni, attualmente impegnati nel ritiro stagionale in quel di Pinzolo. Se così non sarà, il portiere si unirà al gruppo nella giornata di domani.