Torino, Parigini sempre più ai margini del progetto di Mazzarri: il canterano ancora escluso dai convocati

Nuovo appuntamento, solito copione. Domani il Torino ospiterà il Cagliari e, ancora una volta, Vittorio Parigini non compare nella lista dei convocati diramata alla vigilia da Mazzarri. Un’assenza che spicca soprattutto nella settimana in cui il canterano classe 1996 si è sfogato su Instagram sostenendo di essere ritenuto infortunato dal club nonostante stia bene.

Parigini, infatti, si è seduto in panchina in questo avvio di stagione in sole tre occasioni, tra i preliminari di Europa League ed i primi due impegni di campionato. Una scelta di natura tecnica, quella operata da Mazzarri, che poterà il giocatore – con ogni probabilità – a cercare una nuova destinazione nella sessione invernale di mercato.