Torino Parma, Berenguer nervoso: viene sostituito e lancia la maglia

Brutto episodio a metà secondo tempo con protagonista Alex Berenguer: il centrocampista viene sostituito e non la prende bene

Brutto episodio a metà secondo tempo con protagonista, in negativo, Alex Berenguer. Il centrocampista granata è stato sostituito da Longo, non soddisfatto dalla prova offerta, che ha fatto entrare in campo Ola Aina.

Il giocatore spagnolo non l’ha presa bene. Prima ha borbottato qualcosa tra sé e sé uscendo dal campo e poi a ridosso della panchina granata ha lanciato la maglia a terra visibilmente stizzito. Moreno Longo non ha fatto una piega.