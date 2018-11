Torino-Parma highlights e gol: le azioni salienti dell’anticipo delle 15 della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di campionato in programma è Torino–Parma. Le due squadre che si affrontano allo stadio Olimpico Grande Torino vogliono far bene per proseguire al meglio la stagione. I Granata vengono da una striscia positiva di sei partite (3 vittorie e 3 pareggi) che ha consentito alla formazione di Mazzarri di risalire in classifica dove ora occupano il 7° posto ad un solo punto dalla zona Europa. Gli emiliani, invece, hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre gare, e in questo avvio di stagione hanno tenuto un andamento altalenante che gli è valso il 12°posto sino ad ora.

La sfida è stata affidata al fischietto Davide Massa della sezione di Imperia che sarà coadiuvato da Tasso e Tolfo, mentre il quarto uomo è Giua. Al VAR ci sono Chiffi e Lo Cicero. Ecco gli highlights di Torino-Parma:

TORINO-PARMA 0-1: Gervinho approfitta di un pasticcio difensivo tra N’Kolou e Izzo, recupera palla e batte Sirigu sul suo palo.

TORINO-PARMA 0-2: Inglese la mette dentro! Cross rasoterra di Gagliolo e Inglese che anticipa N’Koulou e batte nuovamente Sirigu sul primo palo.

TORINO-PARMA 1-2: La riapre Baselli! Siluro da fuori dell’area di rigore che batte Sepe, colto impreparato