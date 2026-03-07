Torino, Casadei: «Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. Siamo in una situazione delicata»

Torino, parla Casadei: «Abbiamo lottato contro una squadra forte. Siamo in una situazione delicata ma…». Le dichiarazioni

Al termine della sconfitta contro il Napoli, Cesare Casadei ha analizzato ai microfoni di DAZN la propria prestazione e quella del Torino, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dalla squadra e sulle sensazioni maturate dopo il match.

PAROLE – «Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. La sconfitta rimane, perché alla fine abbiamo portato a casa 0 punti ma siamo consapevoli che abbiamo fatto una buona prestazione. Il primo gol ci ha dato un po’ di vita, purtroppo non abbiamo trovato il secondo ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Siamo in una situazione delicata, è stata una stagione complicata con tanti alti e bassi, è un momento complesso della nostra stagione»

D’AVERSA – «Ci ha chiesto l’atteggiamento per andare in campo con la cattiveria giusta. A me piace inserirmi e attaccare lo spazio, in situazioni come queste avere le possibilità per aiutare la squadra. Ci sono tanti momenti, tanti aspetti, quindi uno non può basarsi solo sul finalizzare. Cercherò di fare più gol possibili per aiutare la squadra a fare risultato. Speriamo che il prossimo gol arrivi con una vittoria».