 Torino, il giovane Luongo si racconta: «Esordio al Mondiale? È stata un’emozione fortissima. Ricci il mio punto di riferimento. Ecco chi sono i miei idoli...»
Connect with us

Hanno Detto

Torino, il giovane Luongo si racconta: «Esordio al Mondiale? È stata un’emozione fortissima. Ricci il mio punto di riferimento. Ecco chi sono i miei idoli…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

ricci

Torino, il giovanissimo Andrea Luongo si racconta a Tuttosport: «Il mio punto di riferimento è Ricci. Vi racconto chi sono i miei idoli…»

Andrea Luongo, centrocampista del Torino e protagonista della Nazionale Under 17, racconta a Tuttosport l’emozione del suo esordio al Mondiale in Qatar (vittoria per 1-0 contro la nazionale del paese organizzatore) e i sogni per il futuro, con uno sguardo al suo club e ai suoi idoli.


L’ESORDIO – «È stata un’emozione fortissima. Se penso da dove sono partito, l’idea di essere a un Mondiale mi tocca nel profondo. Ho pensato alla mia famiglia, sapevo che mi stavano guardando e a fine gara li ho chiamati, non avrebbero mai pensato che il loro figlio potesse giocare un Mondiale. La prestazione è stata buona, forse avremmo dovuto concretizzare di più, ma il Qatar era molto chiuso».
EMOZIONE – «A 17 anni non avevo mai vissuto un’atmosfera così. Mi ricorderò per sempre l’ingresso in campo, però siamo all’inizio e spero di avere altri ricordi belli da portare a casa».
LA FORZA DELLA NAZIONALE – «La forza principale della squadra sta proprio nella coesione del gruppo. Corriamo l’uno per l’altro, ci aiutiamo tutti: è importante».
IL PUNTO DI RIFERIMENTO – «Sicuramente Ricci, quando era ancora al Toro è capitato che facessimo degli allenamenti con la prima squadra e ho sempre cercato di rubargli qualcosina. Lo ammiro, mi piace la serenità che esprime in campo».
I SUOI IDOLI – «Mi piacciono i giocatori che fanno divertire, come Messi e Neymar. In Italia oltre a Ricci mi ispiro a Barella».
LE DUE MAGLIE – «Con la maglia granata c’è tanta responsabilità, si sente tanto il calore dei tifosi. Poi c’è una storia da onorare che abbiamo ben presente. La maglia azzurra è un onore indescrivibile, non ci sono parole per raccontare le mie emozioni».

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Hanno Detto

Allegri Milan, Cassano si schiera ancora! L’ex fantasista di Milan e Inter critica ancora l’allenatore rossonero: le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 ore ago

on

4 Novembre 2025

By

Cassano
Continue Reading

Hanno Detto

Fiorentina, parla l’ex Di Livio: «Serve una scossa per tutto l’ambiente, ma non credo che tutte le colpe siano di Pioli. Ecco il mio nome per la panchina»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 ore ago

on

4 Novembre 2025

By

coreaitaliamorenodilivio
Continue Reading