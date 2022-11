Il Torino guarda già al mercato invernale e tra i rinforzi nella lista di Vagnati e Juric ci sarebbe Dennis Praet

Rimasto ai margini in questi primi mesi con il Leicester, potrebbe essere un’opportunità per i granata che non vorrebbero spendere 15 milioni, ma tra i 6 e i 7. Lo scrive Tuttosport.