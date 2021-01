Il Torino vuole un attaccante e per questo motivo è stato proposto uno scambio con il Sassuolo. I dettagli del possibile affare

Come riferito da Tuttosport, il Torino ha proposto al Sassuolo uno scambio di attaccanti, ovvero Simone Zaza per Gregoire Defrel. I neroverdi hanno preso tempo per dare una risposta.

Sullo sfondo i granata stanno proseguendo i contatti per Christian Kouame della Fiorentina e Leonardo Pavoletti del Cagliari.