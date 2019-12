Torino, protesta dei tifosi sugli spalti in occasione della sfida alla Spal

Torino, i tifosi annunciano una nuova protesta sugli spalti in occasione della sfida casalinga di sabato sera contro la Spal

Non accenna a placarsi il vento di contestazione che soffia sul Torino. Dal dissenso espresso dal popolo granata nelle ultime uscite casalinghe della squadra di Mazzarri ai mugugni di Marassi nonostante la vittoria sul Genoa. Per arrivare, in occasione dell’ultima gara a Verona, al vuoto lasciato al centro del settore ospiti per manifestare pacificamente il malcontento della tifoseria.

Un malcontento che affonda le radici nelle parole e nei fatti seguiti agli scontri in Curva Primavera durante Toro-Inter, tafferugli che hanno portato a 75 provvedimenti di Daspo e all’infelice espressione di “esperimento sociale” da parte della Questura di Torino. E proprio la Questura ed il club granata sono i principali destinatari di una contestazione che continua a raccogliere consensi. Al punto che anche la Curva Maratona, cuore pulsante del tifo granata, sabato sera in occasione della gara contro la Spal manifesterà in sostegno dei “fratelli granata della Primavera“, lasciando il settore parzialmente vuoto e nascondendo i consueti striscioni. Il vento continua a soffiare.