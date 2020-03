Torino: quale è il grande pregio di Armando Izzo

Izzo è uno dei giocatori più importanti del Torino. L’ex difensore campano ha grandi qualità nel giocare d’anticipo

Izzo sta patendo le difficoltà del Torino, con il difensore campano che non ha raggiunto il rendimento della stagione passata. L’ex Genoa ama difendere in avanti: da terzo, si distingue per anticipi anche in zone avanzate del campo. Tant’è che era una delle principali chiavi tattiche del pressing di Mazzarri, fortemente orientato sull’uomo.

Basti pensare che Izzo è il giocatore del campionato che ha effettuato più intercetti totali: ben 58, con Romero al secondo posto. Ha grande senso tattico nel leggere queste situazioni.