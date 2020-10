Torino: rinnovata la partnership commerciale con CEAT Limited

Novità societaria in casa Torino: rinnovata la partnership commerciale tra Cairo Pubblicità e la CEAT Limited

«Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication che detiene i diritti marketing e commerciali del Torino FC, ha rinnovato un importante accordo con CEAT Limited – uno dei principali produttori di pneumatici in India – e il Club granata per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Con questa partnership CEAT continuerà a essere l’Official Tyre Partner del Torino FC. CEAT International, acronimo di Cavi Elettrici e Affini Torino, è stata fondata nel 1924 a Torino come produttore di cavi per telefoni e ferrovie. Nel 1982, il Gruppo RPG ha acquisito il marchio CEAT Tyres in India e nel 1990 ha ribattezzato la società CEAT Ltd».