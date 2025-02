Torino, al Robaldo nascono le tribune: ecco tutte le novità e cosa accadrà nei prossimi mesi – VIDEO 

Torino, al centro sportivo Robaldo nascono le tribune, ecco lo stato dei lavori, tutte le novità e cosa accadrà nei prossimi mesi, il video

(Lorenzo Bosca – Inviato al centro sportivo Robaldo). Dopo i campi da calcio spuntano anche le tribune al centro sportivo Robaldo. La futura casa del settore giovanile granata prende forma e dopo anni – lunghissimi – di attesa ora sembra crescere a grande velocità.

Ma andiamo con ordine. Che cos’è il Robaldo? Semplice, si tratta, come anticipato, di un centro sportivo (in costruzione naturalmente) che trova ubicazione nell’area delimitata dal Fiume Sangone e Via Artom. Un fazzoletto di terra situato nella zona sud del capoluogo piemontese tanto per intenderci. Bene, il Torino detiene la concessione del bando per tale terreno dal lontano 2016 e nel dicembre del 2023 ha inaugurato il cantiere per la riqualificazione del territorio e la realizzazione del progetto presentato in comune.

Nell’idea del club di Via Viotti, una volta ultimato, il Robaldo sarà destinato ad accogliere le formazioni giovanili della società calcistica piemontese: dall’under 12 sino alla Primavera. A loro disposizione ecco quattro campi da calcio, tre dei quali a misura regolamentare. Un progetto che andrebbe ad incastonarsi nella più grande visione di una ‘cittadella granata’, come confermato dal Sindaco Stefano Lo Russo recentemente: «Stiamo lavorando per poter dare corso a quella che, nel nostro programma, è il progetto della Cittadella del Torino, iniziata sbloccando l’iter della riqualificazione del Centro Sportivo Robaldo che era fermo da tanti anni e che procede secondo il cronoprogramma stabilito verso il prossimo 4 maggio».

Dopo l’inaugurazione al solo scopo celebrativo del primo terreno di gioco l’ultimo quattro di maggio, la conclusione dei lavori è quindi prevista per il prossimo anniversario del ricordo di Valentino Mazzola e i suoi. A tal riguardo, come appurato nel video realizzato da Calcionews24, negli ultimi giorni sono state edificate alcune delle tribune presenti alle estremità dei rettangoli verdi. Possibile che nei prossimi giorni si proceda quindi con l’ultimazione delle varie strutture (a partire dal blocco di uffici sino agli spogliatoi), mentre già da tempo hanno trovato la luce gli stessi campi da calcio e le ‘canoniche’ panchine a bordo di questi. Insomma, in casa Torino si lavora ed ora il conto alla rovescia segna meno sessantanove giorni.