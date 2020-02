Torino Sampdoria: i convocati di Ranieri, c’è Yoshida

Torino Sampdoria: i convocati di Claudio Ranieri per la sfida al Toro di Moreno Longo. Prima chiamata per Yoshida

Seduta mattutina per Claudio Ranieri, al termine della quale è stata diramata la lista dei 24 calciatori convocati per il match contro il Torino. Prima convocazione per il neo acquisto Maya Yoshida. Solo due assenti: Fabio Depaoli e Alex Ferrari.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramíre