Torino, si prosegue ad oltranza per Praet e Dovbyk

Calciomercato Torino, i granata non perdono di vista i prossimi due obiettivi per rinforzare la squadra: Praet e Dovbyk

Il Torino continua a lavorare nel calciomercato per consegnare a Juric la squadra di cui ha bisogno. In attacco l’allenatore ha bisogno di rinforzi e i dirigenti granata hanno due obiettivi su quel fronte.

Il primo è Dennis Praet, per cui il Torino sta per consegnare l’offerta al Leicester, il secondo invece è l’attaccante Ucraino Artem Dovbyk, che come riportato da Tuttosport piace anche alla Salernitana.