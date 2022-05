Dovbyk Torino, i granata hanno già individuato il sostituto di Andrea Belotti: costa 12 milioni di euro. Le ultimissime

E’ Artem Dovbyk il nome individuato dai dirigenti del Torino per sostituire Andrea Belotti, il cui futuro appare sempre più lontano dai granata.

Come riferito da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello dell’ucraino in forza al Dnipro, valutato circa 12 milioni di euro.