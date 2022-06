Torino, per Singo niente cessione: sarà l’arma in più per Juric

Il Torino non ha intenzione di vendere Singo: l’ivoriano sarà l’arma in più di Juric per la corsia destra dei granata

Il mercato del Torino si sta muovendo tra entrate e uscite. Calciomercato che non interessa a Singo alle prese con il recupero dal suo infortunio.

Il Torino non ha interesse a venderlo nonostante abbia tante richieste dall’estero, soprattutto dal Tottenham. Verrà confermato in granata e sarà l’arma in più per Juric in vista del prossimo campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.