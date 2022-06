Torino, Joao Pedro sfuma: spunta Barrow per l’attacco

Calciomercato Torino: l’obiettivo Joao Pedro sta per accasarsi alla Salernitana, così i granata avrebbero puntato i riflettori su Barrow

Dopo settimane di trattative, il Torino sta per vedere sfumare l’obiettivo Joao Pedro che si starebbe per accasare alla Salernitana. I granata, così, devono trovare un nuovo obiettivo per l’attacco e i riflettori sarebbero stati puntati in casa Bologna.

Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il d.s. Vagnati avrebbe virato su Musa Barrow. I rossoblù chiedono circa 15 milioni di euro, mentre il Torino sarebbe disposto ad arrivare a 10.