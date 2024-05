Bologna, Thiago Motta sul FUTURO: «Vi dico solo questo»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa del match con il Napoli e del suo futuro

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli Bologna. Il tecnico dei felsinei ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il suo futuro.

FUTURO? – «Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli».

CHAMPIONS – «Ieri una bellissima partita come spesso capita con il Real Madrid, noi concentrati nel pensare al nostro calcio, a Napoli Bologna. Mi piace tanto però vedere il bel gioco si, il Real Madrid ha uno dei migliori allenatori al mondo sicuramente, trasmette tanto».

QUANDO ARRIVERÀ LA DECISIONE? – «La mia scelta sarà dopo, ma il nostro lavoro è sempre stato lo stesso da inizio stagione, però conta quello tra le quattro righe, per fare una grande prestazione, il resto conta molto per altri club, noi concentrarci per fare il meglio possibile. Non abbiamo nessuna pressione oggi, quando è iniziata la stagione avevamo altre aspettative e desideri che non erano questi. Sono più rilassato lo vedete».