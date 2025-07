Torino, reso noto lo staff di Baroni per la stagione 2025/26. Ecco da chi sarà coadiuvato il tecnico per la sua prima stagione in granata

L’entusiasmo per il nuovo Torino di Marco Baroni è già palpabile e ha trovato la sua cornice ideale nel cuore pulsante del tifo granata: lo stadio Filadelfia. Nella giornata di ieri, il club ha aperto le porte del “Tempio” per una seduta di allenamento speciale, ricevendo in cambio una risposta straordinaria dal suo popolo.

Oltre duemila tifosi hanno infatti gremito le tribune, trasformando un semplice allenamento estivo in una vera e propria festa. Un autentico bagno di folla ha avvolto la squadra, con applausi scroscianti e cori d’incoraggiamento che hanno accompagnato ogni fase del lavoro guidato da Baroni. Un’iniezione di fiducia e passione fondamentale, che testimonia il forte legame tra la squadra e la sua gente in vista di una stagione carica di aspettative.

E mentre il campo esprime passione e sudore, la società definisce la macchina organizzativa che dovrà supportare il nuovo progetto tecnico. Nella giornata di oggi, infatti, il club ha ufficializzato l’organigramma completo dei professionisti che lavoreranno al fianco dell’allenatore. Una struttura definita in ogni dettaglio, dalla preparazione atletica all’analisi tattica, per garantire il massimo supporto al lavoro quotidiano del gruppo.

Questo lo staff tecnico che affiancherà Baroni per la stagione 2025-2026:

Allenatore: Marco Baroni Allenatore in seconda: Leonardo Colucci Collaboratore Tecnico: Umberto Romano Collaboratore Tecnico: Giuseppe Martino Responsabile dei Preparatori Atletici: Andrea Petruolo Preparatore Atletico: Federico Di Dio Preparatore Atletico: Enrico Busolin Preparatore Atletico Responsabile Recupero infortunati: Paolo Solustri Responsabile Preparatore dei Portieri: Matthias Castiglioni Preparatore dei Portieri: Fabio Ronzani Responsabile Match Analyst: Silvio Valanzano Match Analyst: Mattia Bastianelli