Torino, e se il tifoso dello United tifasse Toro? Ecco da quanto non si taglierebbe i capelli

Frank Ilett, tifoso del Manchester United, non si taglierà i capelli finché i Red Devils non vinceranno 5 partite consecutive. Se tifasse Torino…

Ancora una volta è andata male per Frank Ilett. Sono passati quasi 500 giorni da quando il tifoso del Manchester United, diventato una vera e propria celebrità sui social, ha promesso che non si sarebbe tagliato i capelli finché la sua squadra non avesse centrato cinque vittorie consecutive. Il traguardo sembrava vicino dopo quattro successi di fila, ma il pareggio di martedì per 1-1 contro il West Ham ha fatto saltare tutto. Conosciuto online come “The United Strand”, Ilett aveva lanciato la sfida nell’ottobre 2024. Una prova che se per i Red Devils sembra già decisamente difficile, sarebbe (quasi) impossibile qualora il ragazzo fosse un sostenitore del Torino.

Se la “scommessa” che da mesi tiene col fiato sospeso gli appassionati calcistici di mezzo mondo (già, perché Illett vanta oltre 1 milione e mezzo di seguaci sul solo Instagram) venisse applicata alla formazione granata il risultato sarebbe a dir poco sorprendente. Il Torino non vince 5 partite consecutive in campionato dal lontano 15 ottobre 2011. All’epoca, pensare, i piemontesi militavano nel campionato di Serie B. Il filotto di vittorie arrivò contro: Nocerina, Sampdoria, Grosseto, Verona e Juve Stabia. Era il Torino allenato da Gian Piero Ventura, che tra le proprie fila vantava Rolando Bianchi come bomber d’attacco e Angelo Ogbonna come perno difensivo.

Ora, assumendo che i capelli maschili crescono con una media di 12-15 centimetri l’anno e che da quel lontano 15 ottobre del 2011 sono passati 5235 giorni… beh, vien da sé che il povero Ilett avrebbe una chioma lunga quasi 2 metri. Numeri, naturalmente, pressoché irrealistici per qualsiasi essere umano. Insomma, se oggi il fan dello United si sente sfortunato per aver visto sfumare ancora una volta la sua sfida, può consolarsi pensando che, se avesse tifato Toro, più che un taglio di capelli gli sarebbe probabilmente servito un parrucchiere armato di decespugliatore.