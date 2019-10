Torino, tira una brutta aria: contestazione dagli spalti in occasione della gara casalinga contro il Cagliari

(dall’inviato al Grande Torino) – Toro, tira una brutta aria. Anche e soprattutto tra le mura di casa. Con il pubblico del Grande Torino che ha riservato una severa accoglienza alla squadra all’ingresso in campo per la sfida al Cagliari. Fischi per Mazzarri alla lettura delle formazioni, “Tirate fuori le palle” invece riservato dalla Curva Maratona ai giocatori. Contestati poi nel corso del primo tempo fin dai primi fraseggi sbagliati.

A pochi minuti dall’intervallo, la rete del vantaggio ospite ha scatenato la Curva Primavera. Che prima ha riservato duri cori a Mazzarri e poi ha invocato la cessione del club da parte del presidente Cairo. E anche il pareggio raggiunto nella ripresa non ha invertito la tendenza, con la squadra uscita tra i fischi del suo pubblico proprio come era entrata in campo.