Il Toro ha ufficializzato la cessione di Vittorio Parigini al Genoa: l’attaccante, tuttavia, giocherà in prestito alla Cremonese

Il Genoa ha acquistato a titolo definitivo Vittorio Parigini dal Toro. Il classe 1996, tuttavia, giocherà in prestito alla Cremonese fino a giugno.

Parigini conclude così la propria avventura in granata. In questa stagione mai un minuto e tanti problemi con la società granata. Le sue apparizioni in prima squadra sono in 18 senza mai segnare una rete.