Torino, una vittoria non basta: dura contestazione dei tifosi in città

Torino, la vittoria contro il Genoa non è bastata a placare la contestazione: la rabbia dei tifosi in città contro giocatori, tecnico e società

Se per l’altra sponda di Torino vincere è l’unica cosa che conta, in granata l’antifona non funziona. Se n’è accorto l’intero ambiente a margine del successo di Marassi, con Bremer ad incornare di misura il Genoa. Tre punti che danno respiro alla classifica granata, ma nel contesto di una prestazione insufficiente che non restituisce il buon umore.

Soprattutto ai tifosi, la cui contestazione si è anzi inasprita nelle ultime ore. Il disappunto salito dal settore ospiti a Genova, con la squadra a festeggiare il ritrovato successo in campo, è stato soltanto il preludio agli episodi in città. Al rientro al Grande Torino, in nottata, la squadra è infatti stata accolta da un centinaio di tifosi che hanno lanciato bombe carta e preteso un confronto con alcuni giocatori. Nel mirino anche e soprattutto Mazzarri, oltre – come evidente ormai da settimane – alla proprietà. Che ieri si è vista recapitare al Filadelfia uno striscione con su scritto “Avete chiuso“. Catene e lucchetti a corredo hanno reso ulteriormente chiaro il messaggio.