Torino, Cairo sicuro: «Spiace per la contestazione, non perderemo con la Roma per sfavorire la Juve. Ricci? Vi dico come stanno le cose»

Il patron Urbano Cairo torna a parlare, dal calciomercato estivo alla lotta scudetto tra Inter e Napoli, ma anche il match con la Roma che coinvolge…la Juve

Intervenuto su Rai Radio 1 sulle frequenze del programma “Un giorno da pecora”, il Presidente del Torino Urbano Cairo – che oggi spegne 68 candeline – ha trattato alcuni dei principali argomenti relativi al presente e al futuro della squadra (e non solo). Dagli auguri per il compleanno sino al calciomercato estivo che prenderà piede a breve. Nessun commento invece sulla notizia che stamane ha letteralmente scosso l’ambiente granata, relativa al non rinnovamento delle ipoteche che gravano sullo Stadio Olimpico Grande Torino. Vediamo dunque alcuni degli estratti salienti pescati tra le dichiarazioni rilasciate dal numero uno del club di Via Viotti all’emittente.

I tifosi del Torino le hanno fatto gli auguri di compleanno?

«Tanti tifosi me li fanno gli auguri (ride, ndr), altri no. La contestazione? Mi spiace molto perché ci metto un sacco di passione. Forse abbiamo fatto una cessione che non è piaciuta e da lì tutto si è innescato, però poi abbiamo fatto un buon mercato di gennaio con alcuni ottimi colpi, tra cui Casadei. Alcuni tifosi magari si ricordano del grande passato e non si accontentano del presente. Forse però non si ricordano com’era il Toro prima di me ma non importa, l’importante è fare sempre meglio»

Samuele Ricci è al centro del calciomercato, trovano conferme le voci su Milan e Inter?

«Non parliamo di mercato. Nel prossimo calciomercato un giocatore o due andranno venduti. Ma tutti li vendono: anche l’Inter, l’Atalanta o il Bologna. Quello che conta è avere uno scouting di livello che ti consenta di fare acquisti giusti e di rimpiazzare bene quelli ceduti»

Nella lotta scudetto tra Inter e Napoli chi tiferà il presidente Cairo?

«Non faccio il tifo, tifo Toro e basta. Vediamo come va, è un campionato competitivo fino all’ultimo. La stagione del Milan? Ha fatto un campionato altalenante, tra grandi partite come la Supercoppa e poi perdendo l’occasione buona»

E per la Champions…

«Non credo che un tifoso granata si auguri di perdere per far vincere la Roma e sfavorire la Juve. Noi dobbiamo fare il meglio, l’obiettivo è questo».

