Torino, l’ipoteca sullo Stadio Olimpico non verrà rinnovata: le parole del Sindaco Lo Russo e cosa può accadere ora

Torino, l’ipoteca sullo Stadio Olimpico Grande Torino non verrà rinnovata, ecco le parole del Sindaco Lo Russo e cosa può succedere ora

Arrivano preziose novità per quanto concerne il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza presentata dal sindaco Stefano Lo Russo per il non rinnovamento dell’iscrizione ipotecaria che gravava sull’Impianto sportivo di Via Filadelfia. Ricordiamo che da inizio 2025 il primo cittadino era al lavoro con la società di Urbano Cairo per trovare una nuova ‘sistemazione’ al Grande Torino, capace di superare il mero accordo di contratto d’affitto (in scadenza con le ipoteche) tra Palazzo Civico e il club di Via Viotti.

Si tratta di una questione ‘chiave’, che si lega – a detta di molti – anche al futuro dello stesso Torino. Nel calcio moderno, sempre più concentrato sul potenziale business capace di svilupparsi intorno all’evento sportivo, la possibilità di avere un impianto di proprietà potrebbe attrarre nuovi investitori (in Italia e non solo). Certo, tutto presumibilmente passerà prima dalle mosse di Urbano Cairo. L’attuale presidente della squadra è chiamato a prendere una decisione importante in merito all’eventuale acquisto dello Stadio al più presto. Vediamo l’annuncio di Lo Russo tramite i propri social media:

LO RUSSO SULLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO – «Nel mandato di un sindaco, ci sono momenti che rimangono impressi nella memoria. Oggi è uno di quei momenti, una giornata che ricorderò a lungo. La richiesta che ho presentato all’agenzia dell’entrate è stata accolta e l’ipoteca sullo Stadio Olimpico Grande Torino non verrà rinnovata.

Sono davvero emozionato: abbiamo fatto un passo importante, che parla di futuro ma anche di memoria, un passo che per me e per tanti torinesi ha un valore profondo. Lo Stadio Olimpico non è solo cemento e gradinate: è storia, sport, comunità, è un simbolo che significa moltissimo per i torinesi. Oggi, da Sindaco, sento la responsabilità e l’onore di restituire a questo luogo la possibilità di scrivere nuove pagine».