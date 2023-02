Torino, Vagnati: «Mi aspetto un grande derby, abbiamo fatto bene con le big»

Torino, le parole di Davide Vagnati sul derby della mole di martedì: «Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia»

Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato a margine dell’evento organizzato dai granata alla Rinascente per svelare la maglia celebrativa della partnership con Suzuki. Di seguito le sue parole.

DERBY – «Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia, è quello che dobbiamo fare. Risultato determinato da tanti fattori, cercheremo di portarlo dalla nostra parte. Abbiamo dimostrato di aver fatto gare importanti contro le big, abbiamo battuto formazioni che hanno qualcosa in più. Cercare di continuare così: a volte niente risultato nonostante meritassimo, ma ora è presto per bilanci».

TIFOSI – «Bella cosa che vogliano venire al Fila, noi abbiamo aperto perché la loro carica è importante. farli venire, dà anche un segno ai giocatori di ciò che è indossare questa maglia in un derby. Sarà importante la loro vicinanza».

OBIETTIVI – «Errore più grande è darci obiettivi a lungo termine. Da quando sono arrivato, cambiato 85% squadra: devi ricostruire gruppo e leadership, senso di appartenenza…si vive diverso da chi è in prestito o chi va via. Importante pensare nell’immediato, fare il meglio per questa partita. non dobbiamo porci limiti e fare meglio, ma non possiamo pensare di essere migliori di squadre sopra di noi che hanno budget più importanti e altri obiettivi. Noi dobbiamo dimostrare di poter fare risultato con chiunque: in alcune gare siamo stati penalizzati nonostante una prestazione positiva».