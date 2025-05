Torino Venezia apre la 35ª giornata: le scelte di Vanoli e Di Francesco in vista della sfida

35ª giornata di Serie A, Torino Venezia questa sera apre il turno di campionato: i dubbi di Vanoli e Di Francesco per la partita

Il 35° turno di Serie A si apre con Torino Venezia, sfida tra due squadre con obiettivi e stati d’animo molto diversi. I granata, reduci dal ko contro il Napoli, sono ormai salvi e puntano a chiudere con dignità il campionato. Juric ritrova Gineitis a centrocampo e conferma Vlasic dal 1’, mentre Ricci resta ancora fuori. Ballottaggi aperti sulle fasce: Biraghi è in vantaggio su Sosa e Masina a sinistra, Walukiewicz favorito su Pedersen a destra. In attacco si va verso la conferma di Adams, con Sanabria che partirà ancora dalla panchina.

Per il Venezia, penultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza, Di Francesco pensa a qualche cambio. Kike Perez e Marcandalli dovrebbero tornare titolari, mentre Fila e Oristanio rischiano il posto. In avanti salgono le quotazioni di Gytkjaer e Yeboah, che insidiano le scelte iniziali del tecnico. I lagunari si giocano molto, in un match che per loro vale decisamente più dei tre punti.