Torino, Vieira out per un mese: lesione al tendine del bicipite

Torino: Vieira si ferma per un mese: inizia in salita l’avventura in granata del centrocampista, lesione al tendine del bicipite sinistro

Pessime notizie per Ronaldo Vieira. Il centrocampista del Torino ha rimediato un brutto infortunio in allenamento e resterà ai box per circa un mese: la conferma è arrivata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore di proprietà della Sampdoria, che hanno evidenziato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro.

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura granata di Vieira, trasferitosi alla corte di Ivan Juric durante la sessione invernale di calciomercato. L’infortunio, inoltre, mette a rischio il riscatto da esercitare a fine stagione.