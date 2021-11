Torino, Vojvoda: «Sono un soldato. Dobbiamo essere figli di pu***na»

Mergim Vojvoda, difensore del Torino, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «Siamo in una posizione di classifica non semplice. Devi sempre vincere per cercare di rimanere fra le prime dieci ed evitare di tornare nella zona salvezza che non vogliamo più frequentare. Meglio a destra o a sinistra? Io sono un soldato. Quello che mi dice il mio mister lo faccio, anche se mi sento meglio a destra. A sinistra ci ho giocato in Nazionale e so cosa fare. Cosa serve per migliorare nella gestione degli ultimi minuti? Serve più lucidità e tranquillità. Serve imparare a gestire il tempo della gara. Dobbiamo essere un po’ più figli di p*****a».