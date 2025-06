Torino, Zapata brucia le tappe del rientro: il match in programma e la promessa a Baroni

Torino, Duvan Zapata continua a lavorare e brucia le tappe per il rientro in campo, ecco il match in programma e la promessa a mister Marco Baroni

È stato il primo giocatore del Torino ad aver incontrato il nuovo tecnico, potrebbe essere il primo su cui puntare per il prossimo campionato. Lo scorso 5 giugno – data della prima visita di Marco Baroni allo Stadio Filadelfia – Duván Zapata era lì, nella palestra del centro di via Spano, a lavorare per il rientro. Complice un deciso taglio alle vacanze il colombiano ha continuato ad allenarsi in silenzio, lontano dai riflettori. Un chiaro segnale dell’impegno verso il ritorno in campo.

L’infortunio risale al 5 ottobre 2024, in Inter-Torino a San Siro: lesione al legamento crociato anteriore e ai menischi del ginocchio sinistro. L’operazione è avvenuta dieci giorni dopo a Lione. Da allora Zapata ha affrontato un lungo percorso riabilitativo, fatto di sacrifici e lavoro individuale. Ad aprile è tornato a lavorare al Fila, mentre poco prima di Pasqua è arrivata anche la firma sul rinnovo fino al 2027. Il calendario è noto: raduno l’8 luglio, poi ritiro a Prato allo Stelvio dal 14 al 26. In prossimità del ritiro, Zapata, come spiega Gazzetta, aveva assicurato a Baroni: «Ci sarò».

Ironia del destino la prima del campionato 25-26 vedrà il Torino affrontare proprio l’Inter, il 25 agosto alle 20.45. Prima ancora ci sarà l’impegno in Coppa col Modena, lunedì 18 al Grande Torino. Ed è lì (più probabile coi meneghini) che potrebbe arrivare il vero ritorno di Zapata. Un rientro atteso da compagni e tifosi, che insieme alla famiglia non hanno mai smesso di sostenerlo.

Duvan Zapata Torino omaggio Curva Maratona

In attesa del rientro dell’ex Atalanta, tra gli uffici di Rcs e lunghi contatti telefonici il dt dei piemontesi Davide Vagnati sta – non senza una buona dose di fatica – cercando di costruire lo scacchiere che andrà a posizionarsi alle spalle della punta. L’obiettivo primario resta la cessione dei due pezzi di maggior valore dell’arsenale del Torino: Samuele Ricci (vicinissimo al Milan) e Vanja Milinkovic Savic (Napoli e non solo su di lui). Solo a quel punto si potrà pensare all’effettiva campagna acquisti che – per forza di cose – andrà a rivoluzionare la rosa baroniana targata 2026. Zapata, come anticipato, tra i pochi punti fermi da cui ripartire.