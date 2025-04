Torino, Zapata rinnova col club: i dettagli del nuovo contratto e il comunicato ufficiale – FOTO 

Torino, Duvan Zapata ha rinnovato con il club granata, ecco tutti i dettagli ed il comunicato ufficiale diramato dalla società piemontese

Ottime notizie in casa Torino. Questo pomeriggio, qualche giro d’orologio dopo le 15, il club granata ha reso noto – tramite un comunicato apparso sui propri portali ufficiali – di aver rinnovato il contratto di Duvan Zapata. L’attaccante ha siglato così un nuovo accordo che lo legherà alla società calcistica piemontese (almeno) fino al 30 giugno del 2027.

Una mossa per certi versi inaspettata, ma che certifica il legame tra il club di Via Viotti ed il bomber classe ‘91. Lo stesso centravanti peraltro era tornato ad allenarsi proprio negli ultimi giorni (con l’ausilio di un preparatore) tra le mura del Filadelfia, dopo il brutto infortunio al crociato accusato lo scorso ottobre durante il match esterno contro l’Inter. In attesa del suo rientro in campo – stimato per le primissime partite della prossima stagione se non addirittura per il ritiro estivo che si svolgerà in Alto Adige – vediamo la nota integrale del Torino con tutti i dettagli del caso:

TORINO, COMUNICATO RINNOVO DUVAN ZAPATA – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027.

Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. L’approdo in Italia è arrivato nell’agosto del 2013 tra le fila del Napoli. Con la squadra partenopea ha affrontato due stagioni di ambientamento al campionato italiano e ha intrapreso due esperienze in prestito, prima all’Udinese e poi alla Sampdoria, squadra che ha riscattato il suo cartellino. Dalla formazione ligure è passato all’Atalanta dove ha disputato cinque stagioni prima di trasferirsi al Toro nel settembre 2023. Ad oggi con i granata può vantare 45 presenze e 16 reti. Per l’attaccante anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»