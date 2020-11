Torino, Zaza: «Belotti ha un problema che lo tormenta da un po’»

Simone Zaza punisce Antonio Conte con il gol prima dell’intervallo. Ecco le sue parole anche su Belotti, fermato da un acciacco

Simone Zaza ha messo a segno il gol che a fine primo tempo regala il vantaggio il Torino contro l’Inter. Le sue parole a DAZN.

«Purtroppo Belotti si è fatto male e sto giocando io al suo posto. Stiamo facendo quasi tutto perfettamente, il gol è il premio di questo primo tempo. Ma sappiamo che adesso viene la parte più dura, in quest’intervallo bisognerà recuperare le energie. Ho abbracciato tutta la panchina e Belotti in particolar modo perché so che ha questo problema che lo tormenta da un po’ di settimane. Tra noi c’è un bellissimo rapporto, non siamo in competizione».