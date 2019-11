Toro, Mazzarri può tornare a sorridere: Daniele Baselli è tornato ad allenarsi in gruppo in vista del match contro l’Inter

(-Dal nostro inviato al Filadelfia) Buone notizie per Walter Mazzarri in vista del match di sabato sera all’Olimpico contro l’Inter. Daniele Baselli è tornato ad allenarsi in gruppo al Filadelfia.

Infortunio alle spalle per il centrocampista granata che potrà, quindi, tornare nell’elenco dei convocabili per l’importante impegno di campionato contro i nerazzurri di Conte.