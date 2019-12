Toro Primavera, Sesia: «Abbiamo giocato alla pari della Juve»

Marco Sesia, allenatore del Torino Primavera, analizza ill pareggio contro la Juventus: ecco le sue parole relative alla gara

(Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – L’allenatore del Torino Primavera, Marco Sesia, analizza il pareggio contro i pari età della Juventus. Ecco le sue parole.

JUVE – «Abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alla Juventus, anche se gli abbiamo lasciato volutamente il possesso palla, ma se non hai attenzione loro entrano dentro, soprattutto con giocatori come Fagioli. E’ una squadra che conosco benissimo, con grandi talenti e giocatori di qualità. Dovevamo interpretare bene la gara, perchè lasciano 15-20 minuti nei due tempi e lì devi approfittarne. Devi togliere le linee di passaggio. Alla Juve ci sono già giocatori che hanno esordito in Serie A, oggi hanno giocato alla pari con i miei».

TORINO – «Devo dire che dopo la sosta questa squadra è cambiata, subiamo molto meno. Non abbiamo fatto molto in fase offensiva, rispetto a quanto fatto contro l’Inter. Ultima occasione? Magari era anche troppo, ma le partite si vincono così».

MARCOS – «Ha fatto molto bene, professionalmente è un ragazzo eccezionale, ha subito questa strana legge dei fuoriquota. Ha fatto una grande partita».

ADOPO – «Il suo rientro ha influito molto, perchè lui ha qualità. Oggi è stata la gara peggiore dal suo rientro, ma è fisiologico un calo. Per noi è un giocatore importante, un prospetto da prima squadra. Abbiamo l’obbligo di migliorarlo il più possibile».